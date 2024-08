Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s’impose contre le brésil, 69-59 - adakar.com

Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s'impose contre le brésil, 69-59 Publié le mercredi 21 aout 2024

© RTS par DR

Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s’impose contre le brésil, 69-59

L’équipe nationale sénégalaise de basketball a signé une victoire décisive ce mardi à Kigali en battant le Brésil 69-59.



Après leur succès contre la Hongrie, les Lionnes ont obtenu une deuxième victoire consécutive dans le tournoi de préqualification pour la Coupe du Monde 2026, s’assurant ainsi la première place de leur groupe.



Grâce à cette victoire, les coéquipières de Yacine Diop se qualifient pour les demi-finales du tournoi. Cierra Dillard a été particulièrement remarquable avec 19 points et 7 passes décisives, soutenue par Ndioma Kane avec 14 points et 11 rebonds, ainsi que Madjiguène Sène, qui a ajouté 13 points et 8 rebonds. Ensemble, elles ont permis au Sénégal de surmonter l’obstacle brésilien.



Avec ces deux victoires, les Sénégalaises sont désormais assurées de participer aux demi-finales. Parmi les huit équipes en compétition à Kigali, une seule se qualifiera pour le tournoi de qualification de la Coupe du Monde en Allemagne 2026.



Le Sénégal jouera son dernier match de poule ce jeudi à 9h contre les Philippines, qui ont perdu leurs deux premiers matchs.