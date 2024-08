Sénégal : El Malick Ndiaye annonce un plan de sauvetage pour Air Sénégal et souligne son importance stratégique - adakar.com

Ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye,

Le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a révélé lors d'une interview accordée, ce mardi 20 août 2024, à la BBC que le gouvernement travaille sur un plan de sauvetage pour Air Sénégal.



Selon Ndiaye, la compagnie aérienne, actuellement en difficulté, nécessitera une révision complète de sa gestion et de sa stratégie d'affaires.



« Nous avons constaté que la situation d'Air Sénégal n'était pas optimale. Nous développons un nouveau plan de sauvetage qui inclura une révision totale de la gestion et une nouvelle stratégie pour remettre la compagnie sur pied », a-t-il déclaré. Le ministre a souligné que la relance de la compagnie aérienne est une priorité absolue en raison de son impact sur l'image internationale du Sénégal et son rôle dans le développement du tourisme et de l'économie du pays.



Ndiaye a également évoqué les défis du secteur du transport aérien en Afrique, tels que les coûts élevés des vols et les longues escales. Il a insisté sur la nécessité de construire des entreprises aériennes fortes et stratégiques et de favoriser une coopération accrue entre les pays africains pour améliorer la mobilité sur le continent. Il a ajouté que la dernière réunion des ministres de l'aviation, tenue à Ouagadougou, avait permis de souligner certains points importants et qu'une nouvelle rencontre était prévue pour avancer sur ces questions.



Le ministre a conclu en affirmant que le redressement d'Air Sénégal est non seulement une priorité mais également une question de souveraineté nationale, avec un impact significatif sur le secteur aérien africain.



