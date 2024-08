La Chine aide les pays africains à réduire la pression de la dette - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie La Chine aide les pays africains à réduire la pression de la dette Publié le mercredi 21 aout 2024 | Xinhua

© Autre presse par DR

Billets de banque

Tweet

La Chine a aidé les pays africains à alléger la pression de la dette par divers canaux, a déclaré mardi un responsable du commerce.



Dans le cadre de l’initiative de suspension du service de la dette du G20, la Chine a joué un rôle actif en aidant les pays concernés à conclure des accords de suspension de la dette, a déclaré Shen Xiang, directeur du département de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique du ministère du Commerce, lors d’une conférence de presse.



Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a annulé la dette des pays africains concernés sous la forme de prêts gouvernementaux sans intérêt qui devaient arriver à échéance à la fin de 2021, a indiqué M. Shen.



Les institutions financières et les entreprises chinoises ont mené une coopération en matière d’investissement et de financement avec les pays africains sur la base des principes du marché et des règles internationales.



Elles respectent pleinement la volonté des nations africaines et prennent en considération leurs besoins réels. En outre, la Chine ne pose jamais de conditions politiques, ce qui lui a valu une grande estime de la part des pays africains.



Les obligations commerciales et les dettes multilatérales représentent 66% de la dette extérieure de l’Afrique, tandis que la dette bilatérale Chine-Afrique ne représente que 11% de la dette extérieure totale du continent, a ajouté M. Shen, citant des statistiques compilées par le FMI.