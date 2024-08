Le sommet du FOCAC 2024 va renforcer les liens sino-africains dans la poursuite de la modernisation et d’un avenir commun (Envoyé chinois auprès de l’UA) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le sommet du FOCAC 2024 va renforcer les liens sino-africains dans la poursuite de la modernisation et d’un avenir commun (Envoyé chinois auprès de l’UA) Publié le mercredi 21 aout 2024 | french.news.cn

© Autre presse par DR

Le sommet du FOCAC 2024

Tweet

ADDIS-ABEBA - Le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), prévu début septembre dans la capitale chinoise Beijing, va insuffler de la vitalité aux relations sino-africaines, faisant progresser conjointement la modernisation et construisant une communauté de destin sino-africaine de haut niveau, a déclaré mardi Hu Changchun, chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine.



S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la 3e session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois et le Sommet du FOCAC 2024 de Beijing, il a noté que le prochain sommet devrait approfondir davantage la solidarité et la coopération entre la Chine et l'Afrique et apporter de nouvelles contributions à la promotion de la modernisation mondiale et à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.



Selon l'envoyé chinois, le Sommet du FOCAC 2024 de Beijing, dont le thème sera "Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africaine de haut niveau" sera un événement pour célébrer l'amitié entre la Chine et l'Afrique, explorer la coopération et tracer la voie de l'avenir.



Le forum, qui aura lieu du 4 au 6 septembre, comportera toute une série d'activités, notamment la cérémonie d'ouverture, un banquet de bienvenue et un gala, des réunions de haut niveau, la Conférence des entrepreneurs chinois et africains et des réunions bilatérales.



"La Chine et l'Afrique ont toujours mis l'accent sur la coopération pour faire avancer activement la mise en œuvre des résultats du FOCAC, ce qui a fortement favorisé leur développement commun, apporté des avantages tangibles aux peuples des deux parties et posé des bases solides pour la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau", a déclaré M. Hu aux journalistes.



Il a souligné que la Chine, en tant que "bon ami, bon partenaire et bon frère de l'Afrique", applique les principes de sincérité, de résultats réels, d'amitié, de bonne foi et de poursuite du bien commun et des intérêts partagés dans sa politique africaine.



"Au cours des 11 dernières années, la Chine est restée fidèle à ces principes. Ensemble avec nos amis africains et en nous appuyant sur l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine, nous avons avancé sur la voie de la solidarité et de la coopération, défendu la justice dans un contexte de dynamique mondiale changeante et veillé les uns sur les autres face à la pandémie de COVID-19", a déclaré M. Hu, ajoutant que "nous avons porté les relations sino-africaines à de nouveaux sommets et sommes entrés dans une nouvelle étape de construction conjointe d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau".



Répondant aux questions sur le rôle crucial du FOCAC dans le renforcement des relations sino-africaines, M. Hu a noté que l'interaction étroite entre les peuples des deux parties a étroitement lié le rêve chinois et le rêve africain, écrivant le chapitre le plus vivant de la communauté de destin sino-africaine.



Dans le cadre du FOCAC, a-t-il déclaré, les échanges entre les peuples chinois et africains sont devenus de plus en plus étroits et fructueux, et ils ont été un pilier important de l'aspiration commune à la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau.



Selon la conférence de presse, en 2023, la Chine a envoyé au total 24.000 membres d'équipes médicales en Afrique. Au total, 45 équipes médicales travaillent actuellement sur plus de 100 sites dans 44 pays africains.



En outre, a indiqué M. Hu, dans le cadre de la coopération sino-africaine en constante expansion en matière de renforcement des capacités et de développement des talents, la Chine a créé 67 instituts Confucius et 10 classes Confucius en Afrique. Dans le même temps, 16 ateliers Luban ont été mis en place au total dans 14 pays africains, tandis que plus de 80.000 étudiants africains étudient en Chine. Fin