Equipe du Sénégal : La réponse de la FSF au Ministère des Sports sur les bilans financiers du Mondial 2022 et la CAN 2023 Publié le mercredi 21 aout 2024

Equipe du Sénégal : La réponse de la FSF au Ministère des Sports sur les bilans financiers du Mondial 2022 et la CAN 2023

Sénégal Foot : La Fédération Sénégalaise de Football a répondu officiellement au courrier du Ministre des Sports, Khady Diène Gaye, par rapport aux bilans financiesr de la participation des Lions de la Téranga à la Coupe du Monde Qatar 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. A travers une correspondance en date du mardi 20 août 2024, l’instance dirigeante du football sénégalais, a précisé que la gestion de fonds relatifs au fonctionnement de l’équipe nationale est du ressort exclusif du ministère des sports.



« La fédération n’a jamais manipulé de fonds publics. Nous exprimons nos besoins qui sont ensuite pris en charge. C’est ainsi que cela fonctionne », a fait savoir clairement la Fédération sénégalaise de football dans sa correspondance. En effet, le rôle du Comex de la FSF, n’est que la transmission du planning établi par le staff technique, au ministère de tutelle, pour validation et exécution. Donc, les budgets des campagnes de Lions sont arrêtés par les services financiers du Ministère des Sports, puis soumis au Ministère des Finances, ensuite les fonds sont entièrement exécutés par les services financiers du Ministère des sports. Etant ni coordonnatrice, ni exécutrice des dépenses publiques relatives aux compétitions internationales, elle se voit dans la triste obligation de ne pouvoir justifier les dépenses allouées aux Lions. En la matière, le seul service capable de justifier les fonds, est la Direction Administrative et Financière (DAGE), du ministère des sports.



Le ministère doit à la fédération

Dans sa correspondance, La Fédération a précisé, qu’elle a engagé des fonds pour certaines dépenses prévues dans les budgets des compétitions. Mais jusqu’à ce jour ces sous n’ont pas été remboursés par le Ministère des Sports.