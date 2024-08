"Nous n’avons pas le droit d’échouer" El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal - adakar.com

Article Société "Nous n'avons pas le droit d'échouer" El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal Publié le mercredi 21 aout 2024 | bbc.com

Baisse du coût de la vie, lutte contre la pauvreté, la corruption et l'injustice, réduction du chômage des jeunes, rupture. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont fait de grandes promesses avant d’accéder au pouvoir au Sénégal, le 24 mars 2024. Quelles sont les mesures prises pour matérialiser ces promesses ? Les populations ressentent-elles les avantages de ce changement de régime ?



El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal répond aux questions de la BBC.



BBC : En tant que ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, pouvez-vous nous parler de la situation de la compagnie nationale Air Sénégal ?



El Malick Ndiaye : J'ai trouvé qu'Air Sénégal n'était pas en bon état, mais nous travaillons actuellement sur un plan de sauvetage pour tout revoir, y compris la gestion, et aussi, pour changer la stratégie. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau plan d'affaires pour la remettre sur pied.



Air Sénégal est l'une de mes priorités, bien sûr, car la compagnie aérienne est liée à l'image du pays. C'est comme la diplomatie, nous devons donc mettre la société en très bon état, qu'elle soit efficace, avec de bons services afin de positionner notre pays au niveau international pour le tourisme, l'économie, etc. C'est donc très important pour nous.



Donc c'est l'une de vos top priorités ?



Exactement, je veux dire que c'est une obligation pour moi, et je peux dire même que c'est une question de souveraineté parce qu'actuellement, la réalité du secteur du transport aérien africain est telle que nous avons tous des difficultés lorsque nous voyageons en Afrique à cause des coûts des vols très élevés, des détours par plusieurs pays et des escales de longues heures. Nous devons donc trouver de très bonnes solutions pour faciliter la mobilité en Afrique. Je pense que nous avons une très bonne organisation , si vous prenez l'ASECNA, la CEDEAO, l'UEMOA, mais la question principale est de gérer ou de parvenir à construire des entreprises fortes et stratégiques et également d'avoir une coopération stratégique entre nous, d'avoir de bons accords afin d'être complémentaires, c'est la question principale, mais je pense que la dernière réunion que nous avons eue avec les autres ministres à Ouagadougou en août, nous nous sommes rencontrés deux fois, certains points ont été soulignés et nous allons nous réunir à nouveau pour y parvenir.