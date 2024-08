Manifestation devant l’Ambassade d’Ukraine pour exiger l’expulsion de l’ambassadeur: une douzaine de manifestants anti-impérialistes arrêtés - adakar.com

News International Article International Manifestation devant l’Ambassade d’Ukraine pour exiger l’expulsion de l’ambassadeur: une douzaine de manifestants anti-impérialistes arrêtés Publié le mardi 20 aout 2024 | aDakar.com

La douzaine de personnes, membres d'organisations "anti-impérialistes" s'étaient rendus au siège de l'Ambassade d'Ukraine au Sénégal pour dire leur colère après la sortie récente de l'ambassadeur accrédité à Dakar sur les attaques à Tinzawaten contre les forces armées maliennes et leurs alliés.



Minus d'une lettre de protestation, les militants "anti-impérialistes" exigeaient l'expulsion de l'ambassadeur d'Ukraine.



Une volonté qui a trouvé devant elle la détermination des forces de l'ordre qui a ainsi interpellé le groupe au rang duquel il y avait notamment Mouhamed Diallo, Khadim Mbacké Sall, Abdou Karim Gueye, Cheikh Ousmane Diallo notamment.



Dans une réaction, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) "exige la libération de ces camarades". Selon cette orgaisation, la protestation des militants "anti-impérialistes" était une initiative qui "fait suite au soutien ostentatoirement exprimé par l’ambassadeur de ce pays au Sénégal, Yurii Pyvovarov, après les récentes attaques terroristes à Tinzawaten visant les Forces Armées Maliennes."



Il faut rappeler que la cheffe de la diplomatie sénégalaise avait rappelé à l'ordre l'ambassadeur ukrainien accrédité au Sénégal après sa sortie sur les évènements violents survenus au Mali.



Yassine Fall condamnait "la publication sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l’attaque terroriste perpétrée, entre les 25 et 27 juillet 2024, dans le Nord Mali, par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces Armées du Mali (FAMA) ayant entrainé d’importantes pertes en vies humaines en leur sein."





Makhtar C.