Politique Le Sénégal crée une commission pour examiner les contrats pétroliers et gaziers Publié le mardi 20 aout 2024 | sputniknews

Une commission d'experts va réexaminer les contrats gaziers et pétroliers du Sénégal, dont certains pourraient avoir été conclus à l'encontre des intérêts stratégiques du pays, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko à la télévision nationale.

Ces révisions font écho aux engagements du nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, du temps qu'il était dans l'opposition, a souligné le Premier ministre Ousmane Sonko à la télévision nationale.



"Nous avions pris l'engagement ferme de revenir sur ses différents accords, de les réexaminer et de travailler à les rééquilibrer dans le sens de l'intérêt national", a-t-il souligné.

Certains contrats ont été conclus "au détriment des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple", a ajouté le responsable, précisant qu'il ne s'agissait cependant pas de "tout raser ou de nationaliser".



