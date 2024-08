Variole du singe: la RDC s’apprête à recevoir ses premières doses de vaccin grâce aux États-Unis et au Japon - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Variole du singe: la RDC s’apprête à recevoir ses premières doses de vaccin grâce aux États-Unis et au Japon Publié le mardi 20 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Santé : la variole du singe

Tweet

La République Démocratique du Congo (RDC) s'apprête à recevoir ses premières doses de vaccin contre la variole du singe, prévues pour la semaine prochaine, renseigne Africa 24.



Cette aide cruciale, promise par les États-Unis et le Japon, vise à soutenir la lutte contre l'épidémie de mpox qui touche actuellement le pays.



Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba Mulamba, a annoncé la conclusion des discussions avec l'USAID et les autorités américaines, exprimant son espoir que les vaccins seront expédiés rapidement pour répondre à l'urgence sanitaire.



La situation en RDC est préoccupante, avec une récente déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifiant la propagation d'une nouvelle variante du virus mpox, le clade Ib, d'urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en deux ans. Cette décision souligne l'aggravation de l'épidémie, qui affecte plusieurs provinces du pays.



Pour soutenir la RDC, le Japon a promis des vaccins et des aiguilles en coopération avec l'OMS, tandis que Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a engagé jusqu'à 500 millions de dollars pour aider les pays touchés par l’épidémie. En réponse immédiate, les États-Unis fourniront 50 000 doses de vaccin pour aider à contenir l'épidémie.



La RDC prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes avec 3,5 millions de doses, pour un coût total estimé à 600 millions de dollars. Cette aide internationale offre une lueur d'espoir dans la lutte contre le mpox, avec les autorités congolaises se préparant à la distribution des vaccins pour freiner la propagation de la maladie dans le pays.



HB