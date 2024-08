La coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique atteint de nouveaux sommets (responsable) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique atteint de nouveaux sommets (responsable) Publié le mardi 20 aout 2024 | Xinhua

© aDakar.com par Dr

SEM Bassirou Diomaye Faye reçoit des émissaires de la Chine et du Bénin

Tweet

La coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique a continué à atteindre de nouveaux sommets depuis le Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) 2021, apportant des bénéfices tangibles aux peuples de Chine et d'Afrique, a déclaré mardi Tang Wenhong, ministre assistant du Commerce.



M. Tang a fait ces remarques lors d'une conférence de presse détaillant les progrès et les réalisations accomplis dans le cadre des neuf programmes de coopération annoncés par la Chine lors de la 8e Conférence ministérielle du FCSA qui s'est tenue il y a trois ans au Sénégal.



Ces neuf programmes couvrent des catégories telles que la médecine et la santé, la réduction de la pauvreté et le développement agricole, la promotion du commerce et de l'investissement, l'innovation numérique, le développement vert et la construction des capacités, entre autres.



Selon M. Tang, la coopération sino-africaine en matière d'investissement et de commerce s'est développée de manière régulière grâce aux programmes de promotion du commerce et de l'investissement, ainsi que de réduction de la pauvreté et de développement agricole. "La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 15 années consécutives."



D'après M. Tang, une série de projets de coopération, tels que le port de Lekki au Nigeria et la voie express de Nairobi au Kenya, se sont concrétisés au cours des trois dernières années. "La Chine a également envoyé plus de 500 experts agricoles en Afrique et formé près de 9.000 talents agricoles, apportant un soutien solide au processus de modernisation agricole de l'Afrique. "



Sous l'impulsion du développement vert, de l'innovation numérique et d'autres programmes, les entreprises chinoises ont mis en œuvre un grand nombre de projets d'énergie propre en Afrique, tandis que les exportations de batteries au lithium et de produits photovoltaïques vers l'Afrique ont augmenté de manière significative, a ajouté M. Tang.



Il a indiqué que la Chine et l'Afrique continueraient à approfondir leur amitié et à discuter des plans de coopération lors du sommet du FCSA 2024, qui se tiendra à Beijing du 4 au 6 septembre.



"La Chine élargira l'ouverture institutionnelle à l'Afrique et approfondira la coopération dans les chaînes industrielle et d'approvisionnement, de manière à faire progresser la coopération économique Chine-Afrique et les liens de développement pour des bénéfices partagés," a ajouté M. Tang.