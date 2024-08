Météo: la pluie modérée persistera sur l’ensemble du territoire national jusqu’à jeudi, annonce l’ANACIM - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Météo: la pluie modérée persistera sur l’ensemble du territoire national jusqu’à jeudi, annonce l’ANACIM Publié le mardi 20 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Les prévisions météo de l`ANACIM

Tweet

Abdoulaye Diouf, prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), a annoncé que des pluies modérées continueront de s’abattre sur l’ensemble du territoire national pendant les prochaines 72 heures, jusqu’à jeudi, rapporte RTS.



Les localités concernées incluent Dakar, Mbour, Saint-Louis, ainsi que la zone sud-est du pays.



Le week-end des 17 et 18 août a déjà enregistré d’importantes quantités de pluie, avec 80 millimètres à Vélingara Ferlo (Ranérou), 107 millimètres dans la zone centre, et 58 millimètres à Nianning dans le département de Mbour. Cette persistance des précipitations devrait continuer à affecter ces régions et d'autres encore dans les jours à venir.



HB