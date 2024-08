Santé : l’OMS recommande un renforcement de la collaboration transfrontalière pour gérer l’épidémie de Mpox après sa déclaration comme urgence de santé publique - adakar.com

L'Organisation mondiale de la santé

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé, ce lundi 1 août 2024, de renforcer la collaboration transfrontalière pour surveiller et gérer les cas suspects de Mpox dans le transport international, suite à sa déclaration de l’épidémie comme « urgence de santé publique de portée internationale », a-t-on appris.



Dans un rapport publié après la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international, l’OMS a émis des recommandations temporaires à l’intention des pays touchés, notamment la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.



Ces recommandations incluent la nécessité de créer ou renforcer des accords de collaboration pour la surveillance et la gestion des cas, tout en évitant les restrictions générales sur les voyages et le commerce qui pourraient nuire aux économies locales. L’OMS suggère également la mise en place de plans de vaccination ciblés dans les zones récemment touchées, le renforcement de la coordination entre les partenaires, et l’élargissement de l’accès à des diagnostics précis et abordables. En outre, elle appelle à fournir un soutien clinique, nutritionnel et psychosocial aux patients et à signaler les cas suspects de Mpox de manière hebdomadaire.



L’OMS avait précédemment élevé son niveau d’alerte international face à la résurgence de l’épidémie en Afrique, où environ 38.465 cas et 1.456 décès ont été enregistrés depuis janvier 2022, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



HB

