Rentrée scolaire 2024 : le retour en classe pour les élèves le 7 octobre et le personnel le 3 octobre

Rentrée scolaire 2024 : le retour en classe pour les élèves le 7 octobre et le personnel le 3 octobre
Publié le mardi 20 aout 2024

Après une pause estivale de trois mois, les élèves du Sénégal feront leur rentrée scolaire le 7 octobre 2024, à 8 h. Cette date marque le début de la nouvelle année académique pour les apprenants à travers le pays.



Pour le corps enseignant et le personnel administratif, la rentrée est prévue un peu plus tôt, le 3 octobre 2024, également à 8 h. Ce préalable permettra aux enseignants et au personnel de se préparer et de se réorganiser avant le retour des élèves.



Cette rentrée marque le début d'une nouvelle période d'apprentissage et de préparation pour les élèves, ainsi qu'un moment de préparation et de coordination pour le personnel éducatif et administratif.



