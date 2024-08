Gamou de Médina Baye : 800 policiers seront déployés pour la sécurité des personnes et des biens (gouverneur) - adakar.com

Gamou de Médina Baye : 800 policiers seront déployés pour la sécurité des personnes et des biens (gouverneur) Publié le mardi 20 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

1256 policiers déjà enrôlés, Diome annonce le recrutement de 4000 nouveaux flics

Huit-cents policiers seront déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens, lors du prochain Gamou international de Médina Baye, a annoncé lundi le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Ousmane Kane.



L’édition 2024 du Gamou international de Médina Baye se tiendra entre les 16 et 17 septembre prochains.



”Le Gamou se tient dans la commune de Kaolack, une zone d’intervention de la Police nationale (…). Cette année, 800 agents seront déployés dans la ville, un effort de plus qui sera fait pour la sécurité des personnes et des biens’’, a-t-il notamment dit.



Kane a fait l’annonce, lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de ce grand évènement religieux qui célèbre la naissance du prophète Mohamed (PSL). La réunion s’est tenue dans la salle de conférence de la Maison des hôtes (Keur Gane), à Médina Baye.



‘’Cette année, le Gamou se tient dans un contexte assez spécial marqué par trois éléments : l’hivernage dans une ville sujette à des inondations mais aussi dans un contexte épidémiologique très chargé avec l’apparition d’épidémies et l’inauguration de l’esplanade Mawlidou Nabi, un rendez-vous où il est attendu beaucoup d’invités ’’, a rappelé M. Kane.



Le Comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) a présenté devant le gouverneur Ousmane Kane ainsi que les chefs de services déconcentrés de l’Etat ses préoccupations et sollicitations pour une bonne organisation de l’évènement.



Les attentes du comité d’organisation portent sur les secteurs de la santé, de l’assainissement, de l’hygiène, de la sécurité, de l’aménagement, mais aussi sur l’entretien des routes et de la voirie urbaine.



Remerciant le gouverneur et l’ensemble des chefs de services impliqués dans l’organisation du Gamou, le vice-président du COMAF, Cheikh Tidiane Gaye, a souligné que le comité d’organisation est ‘’satisfait’’ des engagements pris, dores et déjà, par les chefs de services.



Il s’est félicité des mesures préventives prises pour éviter les inondations et assurer la bonne organisation du Gamou.



Toutefois il dit attendre des services compétents la mise en place des ‘’mesures particulières annoncées’’ sur la voirie urbaine pour la fluidité de la circulation.



Le COMAF a sollicité par ailleurs une hausse à un peu plus de 36 millions de francs CFA, de l’enveloppe octroyée par les autorités étatiques, pour l’achat de médicaments.



De son côté, le président du COMAF, Cheikh Ibrahima Mamoune Niass dit Baye Mamoune, a invité les professionnels des transports terrestres à ‘’plus de discipline et de prudence’’ sur les routes pour éviter les accidents de la circulation.



Réagissant aux sollicitations du COMAF, la directrice régionale de la santé de Kaolack, Aichatou Barry a promis que des ‘’améliorations qualitatives’’ seront apportées dans le secteur de la santé au prochain Gamou de Médina Baye.



La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) s’est engagée au cours de la rencontre a déployé cette année 150 éléments contre 120 en 2023.



”Des plongeurs seront prédisposés en zone maritime pour la sécurité des pèlerins insulaires qui vont venir des îles du Saloum et trois camions-citernes pour l’approvisionnement en eau potable des pèlerins ”, ajoute la BNSP.



De leur côté, les responsables régionales de la Société nationale d’électricité (SENELEC) ont promis de déployer 216 agents.



Ils s’engagent également entre autres ”à renforcer le dispositif de la prochaine édition du Gamou, avec la mise en place de six postes électriques, de quatre groupes électrogènes dont un de 1000 KVA, mais aussi de procéder à l’extension du réseau électrique, sur plus de cinquante kilomètres”.



