Les Africains qui devraient briller en Premier League cette année

Publié le mardi 20 aout 2024 | bbc.com

Les Africains qui devraient briller en Premier League cette année

Après une période chargée comprenant le Championnat d'Europe, la Copa América et les Jeux Olympiques, les fans de football à travers l'Afrique se tournent à nouveau vers la Premier League anglaise.



Le coup d'envoi de la nouvelle saison a été donné vendredi dernier avec la victoire de Manchester United à Old Trafford (1-0) contre Fulham.



L'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, l'ailier ghanéen Ibrahim Osman et le défenseur marocain Chadi Riad font partie des nouveaux venus du continent dans le championnat le plus regardé au monde.



BBC Sport Africa se penche sur quelques-unes des grandes questions auxquelles il faudra répondre au cours des neuf prochains mois.



Comment Salah s'intégrera-t-il dans le nouveau schéma de Liverpool ?



Mohamed Salah peut prétendre être le plus grand Africain à avoir jamais évolué en première division anglaise.



Mais, au regard des standards extrêmement élevés du capitaine égyptien, la saison dernière n'a pas été sa meilleure, avec notamment une baisse de régime en fin de saison alors que le défi du titre de Liverpool est tombé à l'eau.



Dix-huit buts en Premier League - dont cinq sur penalty - constituent son total le plus bas depuis qu'il a rejoint les Reds en 2017, bien qu'il a également contribué à 10 passes décisives.