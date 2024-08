Touba: 1 483 médicaments contrefaits estimé à 53 millions FCFA incinérés à Diourbel - adakar.com

Touba: 1 483 médicaments contrefaits estimé à 53 millions FCFA incinérés à Diourbel Publié le mardi 20 aout 2024

Le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel a supervisé ce lundi 19 août 2024, à l'incinération de 1 483 médicaments contrefaits estimés à 53 millions de FCFA, renseigne Walfnet.



Ces produits prohibés ont été saisis dans deux dépôts clandestins, l'un situé près de l'hôpital Cheikhoul Khadim et l'autre à côté de l'ancienne gare routière de Dakar, dans le quartier de Darou Marnane.



L’opération a été réalisée en présence du magistrat Farba Niowi NGOM, de l’adjoint du préfet de Mbacké et des forces de défense et de sécurité. Elle fait suite à deux décisions de justice rendues en mars et novembre 2023, condamnant deux individus pour exercice illégal de la profession de pharmacien.



Cette action vise à renforcer la lutte contre le trafic de produits pharmaceutiques frauduleux et à protéger la santé publique.



