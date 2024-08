Protestation contre l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal: plusieurs membres du mouvement FRAPP interpellés - adakar.com

Plusieurs membres du mouvement FRAPP ont été interpellés par la police lors d'une manifestation pacifique, suite à la soumission d’une lettre de protestation demandant l’expulsion de l’ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, a-t-on appris de Seneweb.



Cette situation survient après que ce dernier ait soutenu les attaques terroristes de Tinzaouatene, au Mali, visant les forces armées maliennes.

Les personnes concernées sont Mouhamed Diallo, Cheikh Ousmane Diallo, Khadim Mbacké Sall, Abdou Karim Guèye, Sylvestine Mendy, Assane Dramé, Mamadou Lamine Cissé, Abdou Thiam, Kissama Moutombo, Abdou Karim Guèye Xrum Xaxx, Thomas Faye, Mamadou Ndiaye et Fodé Sané.



Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de FRAPP a dénoncé cette prise de position et exigé la libération immédiate de leurs membres interpellés. La situation souligne les tensions croissantes sur la scène diplomatique et les conséquences des prises de position internationales sur les mouvements politiques locaux.



