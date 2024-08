Touba | Le Khalife général des mourides témoigne de sa reconnaissance envers le chef de l’etat et appelle au renforcement de la cohésion nationale - adakar.com

Touba | Le Khalife général des mourides témoigne de sa reconnaissance envers le chef de l'etat et appelle au renforcement de la cohésion nationale Publié le mardi 20 aout 2024

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, lundi, une visite de courtoisie à Touba, marquée par un accueil chaleureux et des déclarations significatives de la part de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Dans son discours, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a exprimé la reconnaissance du Khalife pour les efforts continus du Président Faye en faveur du développement du pays et en particulier pour son engagement envers la ville sainte de Touba.



« Le Khalife tient à vous informer qu’il est conscient de tous les efforts que vous déployez pour le pays, notamment de votre engagement à prendre en charge les préoccupations de Touba. Vous agissez en son nom, et le Khalife vous encourage à poursuivre votre œuvre pour cette ville sacrée, recevant en retour les bénédictions de Serigne Touba », a-t-il affirmé.



Le porte-parole a également souligné l’importance de la cohésion sociale dans le contexte actuel de découvertes de nouvelles ressources au Sénégal. « Le Khalife vous exhorte à travailler pour l’union des cœurs et la concorde entre tous les citoyens, y compris ceux d’autres confessions religieuses. C’est ce dont le Sénégal a besoin », a-t-il ajouté.



L’arrivée du Président Faye à Touba, en prévision de la 130e édition du Grand Magal prévue le 23 août, a été marquée par une forte mobilisation des autorités locales.



Le Président, accompagné de la Première Dame, est arrivé peu avant 18h à la résidence du Khalife située à Darou Miname.



Il a été accueilli par le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, ainsi que par le préfet du département de Mbacké, Khadim Hann, et le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma. Les ministres des Transports, Malick Ndiaye, du Commerce, Serigne Gueye Diop, des Collectivités Territoriales, Moussa Balla Fofana, et de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, étaient également présents pour l’occasion.