© Autre presse par DR

Le président de la République a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, ce lundi 19 août 2024, dans l'après-midi, une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en prélude à la célébration du Grand Magal de Touba.



Cette 130e édition du grand Magal de Touba sera célébrée le vendredi 23 août 2024. Elle est très attendue par la communauté musulmane sénégalaise et les mourides en particulier.



Pour le président Bassirou Diomaye Faye, c'est la première commémoration du Magal de Touba depuis son élection en tant que chef de l'État du Sénégal.



Arrivé à Touba dans l'après-midi, le président de la République a été accueilli par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké et d'autres dignitaires de la confrérie mouride.



Le chef de l'État était accompagné par son épouse Marie Faye, du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, du ministre en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Moussa Balla Fofana, du ministre du Commerce et de l'Industrie Serigne Guèye Diop, entres autres.



À l'issue de son entretien avec le Khalife général des Mourides, le président de la République a réaffirmé sa ferme volonté de venir à bout au cours de son mandat, de la problématique de l'eau et de l'assainissement dans la cité religieuse.



"Le premier projet auquel je tiens tant pour les cinq ans à venir sera de régler les problèmes liés à l'eau potable et à l’approvisionnement dans la ville sainte de Touba. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement l’a déjà dit. Mais, je tenais à le réitérer ici devant vous pour que vous sachiez que le problème de l’assainissement et celui de l’accès à l’eau dans la ville de Touba constituent l’un de mes projets prioritaires", a souligné le président de la République devant le Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Sur l'organisation du Magal de Touba, le président de la République a assuré au Khalife des Mourides que l'ensemble des services concernés ont pris les dispositions nécessaires pour respecter les engagements de l'État relativement à une bonne organisation de l'évènement.



"Le Magal, j'en fais une affaire personnelle. C'est pourquoi j'ai instruit tous les ministres à tout mettre en œuvre pour que tout se passe comme il se doit", a ainsi poursuivi le président Bassirou Diomaye Faye.



Makhtar C.