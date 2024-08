Sénégal: après plusieurs accidents routiers, des états généraux se préparent sur les transports publics - adakar.com

Sénégal: après plusieurs accidents routiers, des états généraux se préparent sur les transports publics Publié le lundi 19 aout 2024 | RFI

Au Sénégal, un séminaire s'est ouvert ce 19 août 2024 pour préparer les états généraux des transports publics, alors que le week-end a été une fois de plus marqué par des accidents mortels sur les routes : sept personnes sont décédées lors d’un carambolage à Tambacounda, à l’est du pays le 17 août.



Ce séminaire qui a commencé ce lundi matin au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de la capitale du Sénégal, va durer quatre jours : l’objectif est de préparer les états généraux des transports publics qui doivent se tenir en septembre, afin « d’harmoniser les positions des différents acteurs du secteur ».



Car beaucoup d’accidents impliquent des transports en commun. Rien que ce week-end du 17-18 août 2024 : sept personnes sont mortes et 14 ont été blessées lors d’une collision entre un bus et un minicar dans la région de Tambacounda, à l'est du pays. Une autre personne a trouvé la mort dans la nuit du samedi au dimanche, dans un accident de la route à Mboro, à quelques kilomètres au nord de Dakar.



Très rapidement, le ministre des Transports Malick Ndiaye a réagi : il a annoncé l’intensification des contrôles routiers et le renforcement des sanctions « pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement ou au retrait du permis de conduire ».