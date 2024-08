L’union nationale des mareyeurs du Sénégal plaide pour la mise en œuvre de la charte pour une pêche durable - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’union nationale des mareyeurs du Sénégal plaide pour la mise en œuvre de la charte pour une pêche durable Publié le lundi 19 aout 2024 | rts.sn

© aDakar.com par SB

La rareté du poisson ressentie à Dakar

Dakar, le 29 août 2018 - Une semaine après la fête de la Tabaski, les activités de pêche n`ont toujours pas repris normalement. Cette situation a créé une rareté du poisson dans les différents marchés de Dakar. Tweet

L’Union nationale des mareyeurs du Sénégal (UNAMS) plaide pour une amélioration de l’accès au poisson à moindre coût et un soutien accru du gouvernement dans le secteur de la pêche. Réunis en conclave à Kaolack, les membres de l’UNAMS ont appelé le président Bassirou Diomaye Faye à mettre en œuvre la charte pour une pêche durable, élaborée par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED).



Pape Ibrahima Diaw, président de l’UNAMS, a exprimé les attentes des mareyeurs : « Nous attendons beaucoup du nouveau régime, mais nous demandons au président de la République de mettre en œuvre les engagements de la charte que la coalition Diomaye Président avait signée à travers l’actuelle ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. » Cette déclaration fait suite à une tournée nationale effectuée du 7 au 15 mai 2024 pour sensibiliser les mareyeurs aux mauvaises pratiques qui affectent leur sous-secteur.