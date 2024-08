Touba: le Président Bassirou Diomaye Faye effectue une première visite traditionnelle d’avant-Magal dans la région - adakar.com

Touba: le Président Bassirou Diomaye Faye effectue une première visite traditionnelle d'avant-Magal dans la région
Publié le lundi 19 aout 2024

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se rendra pour la première fois à Touba pour une visite traditionnelle d'avant-Magal ce lundi 19 août, a-t-on appris de Walfnet.



À cette occasion, il sera accueilli par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Contrairement aux précédentes réceptions qui se tenaient à la Résidence Khadimou Rassoul, à quelques mètres de la grande mosquée, cette visite marquera une rencontre significative entre le président et le guide religieux. Les échanges entre les deux personnalités se dérouleront à la fois en public et en privé.



Cette visite intervient à l’approche du grand Magal de Touba, soulignant le respect des traditions et l’importance de la relation entre le gouvernement et les leaders religieux dans le contexte sénégalais.



