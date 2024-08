Infrastructures : le Ministre des Mines annonce la mise en service du Port fluvial de Ndjolé en avril 2025 - adakar.com

Infrastructures : le Ministre des Mines annonce la mise en service du Port fluvial de Ndjolé en avril 2025 Publié le lundi 19 aout 2024

Gilles Nembé, Ministre gabonais des Mines

Le ministre des Mines, Gilles Nembé, a annoncé la mise en service du port fluvial de Ndjolé, dans la région du Moyen-Ogooué, pour le mois d'avril 2025, après avoir évalué l'avancement du projet la semaine dernière, a-t-on appris.



Ce projet stratégique, dont la première pierre a été posée par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a un mois et demi, est crucial pour le développement économique régional.



Lors de sa visite, Gilles Nembé a confirmé que le projet comprend plusieurs volets : un module minier pour le stockage et l'évacuation des minerais vers Port-Gentil, un module commercial pour le débarquement de carburant et de conteneurs, et un volet touristique visant à faciliter l'accès à l'hinterland.



Le ministre a indiqué que les travaux avancent comme prévu. Les partenaires chinois chargés de la construction ont complété les études sur la profondeur des voies d'accès et ont commencé les préparations forestières.



Des discussions futures seront nécessaires avec les opérateurs miniers tels que Bélinga, Baniaka et la Comilog pour organiser les quais spécialisés pour les différents types de minerais. Le ministre a souligné que ce projet marque la fin des « éléphants blancs » et assure une transformation progressive de l'initiative en une réalité tangible.



