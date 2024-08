Virus mpox : plus de 18 700 cas suspectés ou confirmés en Afrique depuis le début de l’année, dont 1 200 en une semaine - adakar.com

Virus mpox : plus de 18 700 cas suspectés ou confirmés en Afrique depuis le début de l'année, dont 1 200 en une semaine
Publié le lundi 19 aout 2024

Le chef de l`État visite les Centres de traitements des épidémies (CTE)

Dakar, le 27 juillet 2021 - Le président de la République Macky Sall a effectué une série de visite dans les différents centres de traitement des épidémies (CTE) institués dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

Le continent fait face à la propagation d’une nouvelle souche du virus, détectée en RDC en septembre 2023, plus mortelle et plus transmissible que les précédentes.



Ce sont 18 737 cas suspectés ou confirmés de mpox qui ont été dénombrés depuis le début de l’année en Afrique, dont 1 200 en une semaine, a rapporté, samedi 17 août, l’agence de santé de l’Union africaine (Africa CDC). Ce décompte de l’Africa CDC, qui précise que plusieurs variants du virus ont été répertoriés, ajoute qu’il s’agit de 3 101 cas confirmés et de 15 636 suspectés. Au total, 541 décès ont été enregistrés dans douze pays du continent.



Plus de cas ont été recensés depuis le début de l’année 2024 que durant toute l’année 2023 (14 838), souligne également l’Africa CDC.