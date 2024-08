Comment l’Afrique peut-elle améliorer ses performances pour les JO 2028 ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Comment l’Afrique peut-elle améliorer ses performances pour les JO 2028 ? Publié le lundi 19 aout 2024 | bbc.com

© Autre presse par dr

JO 2024: l’Afrique décroche 39 médailles et marque l’histoire

Tweet

Le rideau est tombé sur Paris 2024, des Jeux olympiques où l'Afrique a enregistré une légère amélioration par rapport à Tokyo 2020.



Le continent a remporté un total de 39 médailles - 13 en or, 12 en argent et 14 en bronze - réparties entre 12 nations, le Kenya étant le plus performant avec 11 podiums.



Cela représente deux médailles de plus qu'au Japon il y a trois ans, mais moins que les 45 médailles remportées par les concurrents africains à Rio 2016.



Quelles améliorations peuvent donc être apportées lors de la prochaine Olympiade avant Los Angeles 2028 ?