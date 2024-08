Le Sénégal renforce les mesures de prévention contre la variole du singe - adakar.com

Santé : la variole du singe

Face à la flambée des cas de variole du singe dans le monde, déclarée urgence de santé publique de portée internationale, les autorités sénégalaises ont pris une série de mesures de prévention et de surveillance en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Le ministère de la santé sénégalais a souligné que la décision prise par l’OMS nécessite la mise en place d’un système de surveillance graduelle en fonction de l’évolution de cette maladie, notant que dans un tel contexte, compte tenu des flux migratoires de part et d’autre de nos frontières et conformément au règlement sanitaire international, il a été décidé le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles sur l’étendue du territoire avec un accent particulier sur les symptômes associés à cette maladie.