News Société Article Société Sénégal: le grand Magal de Touba se prépare sur fond d’inondations Publié le lundi 19 aout 2024 | RFI

Transport, commerce, consommation, etc. : Éco du Magal

Dernière ligne droite avant le Grand Magal de Touba le 23 août prochain. La cité religieuse du centre du Sénégal va accueillir de nombreux fidèles pour commémorer le départ en exil forcé du fondateur de la confrérie mouride, une des plus importantes au Sénégal. Plusieurs habitants de la ville de Touba risquent néanmoins de célébrer le Magal dans les eaux pluviales. Dans plusieurs quartiers, les eaux des dernières pluies ont provoqué des inondations. Le ministre de l’eau et de l’assainissement s’est rendu sur place en fin de semaine dernière pour tenter de soulager les populations.



Nguiranene, Keur Niang, Ndamatou, Darou Khoudoss, des noms connus des quartiers de Touba au Sénégal, où les habitants vivent les pieds dans l’eau depuis le début de l’hivernage.



À quatre jours du grand Magal de Touba, l’inquiétude règne malgré la volonté des autorités de régler le problème. Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaindé Fatma est le président de la Commission culture et communication du comité d’organisation du grand Magal.