Sénégal: Doudou Wade explique comment le PDS a été une arme pour le report de l'élection présidentielle
Publié le lundi 19 aout 2024 | Senego

© aDakar.com par MC

Le Pds choisit Karim Wade comme candidat à la présidentielle de 2017

Dakar, le 21 mars 2015 - La Parti Démocratique Sénégalais s`est réuni en congrès et a choisi son candidat à la prochaine présidentielle de 2012. Les délégués ont désigné Karim Wade, fils de l`ancien président Abdoulaye Wade. Tweet

« Qui falsifie un règlement intérieur, falsifiera la Constitution« , a déclaré Doudou Wade. Invité des Rédactions de E-Media, ce vendredi 16 août 2024, l’ancien parlementaire est revenu sur la DPG du Premier ministre Ousmane Sonko



« Le Premier ministre Ousmane Sonko avait suspendu sa Déclaration de politique générale (Dpg) à la mise à jour d’un texte qualifié de ‘faux’, parce que ne prévoyant pas la présentation de la Dpg depuis la suppression, puis la restauration du poste de Premier ministre… Et c’est lui-même, avec Mamadou Lamine Diallo, qui avait alerté sur le texte« , a rappelé Doudou Wade



Et comme avec Macky Sall, il souligne avoir prévenu le Président Diomaye Faye qu’il ne peut cautionner cet impair : « Qui falsifie un règlement intérieur, falsifiera la Constitution« .



Dans un autre registre, il est revenu sur le Parti démocratique sénégalais (PDS) où, selon nos confrères, il s’éloigne de plus en plus.



D’après lui, la ligne du parti a changé. Car, poursuit-il, après les Législatives qui ont offert aux Libéraux un groupe parlementaire sous la bannière de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, il dit avoir constaté que le Pds a été au service de Macky Sall. « Il a été une arme pour le report de l’élection présidentielle, un outil législatif qui a changé des dispositions de la Constitution« , regrette-t-il