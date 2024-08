Affaire du véhicule de 80 millions : L’ONAS rejette les affirmations de l’ex-DG Cheikh Dieng - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Affaire du véhicule de 80 millions : L’ONAS rejette les affirmations de l’ex-DG Cheikh Dieng Publié le lundi 19 aout 2024 | Senego

© Présidence par DR

Du renfort en véhicules pour la Police nationale et la Brigade nationale des sapeurs pompiers

Dakar, le 19 février 2018 - Le président de la République Macky Sall a reçu au palais de la République les nouvelles acquisitions pour la police et la brigade nationale des sapeurs pompiers. C`était en présence du ministre de l`Intérieur. Tweet

Lors de sa conférence de presse du vendredi 16 août 2024, l’ancien Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a affirmé que le véhicule mis à sa disposition par une entreprise impliquée dans le projet du Collecteur Hann-Fann était acquis dans le cadre de ce projet.



En réponse, l’ONAS a fermement rejeté cette affirmation. L’office précise que le projet Hann-Fann, qui inclut le renouvellement de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires ainsi que l’acquisition d’équipements spécifiques, ne prévoit aucun véhicule pour le Directeur Général ou les membres de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), rapporte un communiqué.



Selon la même source, les équipements et véhicules achetés sont exclusivement destinés aux activités de renforcement de l’exploitation et sont inscrits dans des devis précis.



L’ONAS souligne que l’acquisition d’un véhicule de cette valeur, estimée à 80 millions de Francs CFA, est techniquement et légalement impossible dans le cadre de ce projet. L’office National de l’Assainissement du Sénégal se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires nécessaires en cas de fausse déclaration à son encontre.



« La nouvelle Direction Générale de l’ONAS tient à préciser qu’elle appliquera rigoureusement les règles et procédures telles qu’elles sont prévues par les textes et veillera à la conduite diligente, transparente et efficace des projets.

La liste de tout le matériel roulant acheté dans le cadre de ce projet est disponible », lit-on dans le communiqué.

« Dans les prochains jours, l’Office National de l’Assainissement et les autres structures du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement reviendront sur le processus de passation des marchés », poursuit la même source.