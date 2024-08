Diplomatie: les ambassadeurs du Koweït et du Canada font leurs adieux au Sénégal - adakar.com

Diplomatie: les ambassadeurs du Koweït et du Canada font leurs adieux au Sénégal

Le Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Madame Yassine Fall, a organisé une cérémonie d'adieu en l'honneur des Ambassadeurs du Koweït et du Canada au terme de leurs missions au Sénégal, a-t-on appris.



Lors de cette rencontre, Mme Fall a salué le travail exceptionnel des diplomates, mettant en avant leur rôle clé dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et leurs pays d'origine.



Elle leur a exprimé ses vœux de succès pour la suite de leur carrière, après un séjour considéré comme particulièrement fructueux au pays de la Teranga.



HB