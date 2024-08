La Russie lance la plus grande expédition scientifique au large des côtes africaines - adakar.com

La Russie lance la plus grande expédition scientifique au large des côtes africaines
Publié le dimanche 18 aout 2024 | fr.sputniknews.africa

"La Russie n’a jamais mené de recherche de telle envergure, la pratique mondiale n’en connaît pas non plus", a déclaré le directeur de l’Institut russe des pêches et de l’océanographie (VNIRO) aux médias russes.

L’expédition se fixe comme mission d’évaluer l’état des ressources biologiques aquatiques dans les zones économiques exclusives de 18 pays africains bordés par les océans Atlantique et Indien, a précisé le VNIRO.

Organisée par l’Agence russe des pêches, elle débutera à Kaliningrad le 21 août et va travailler jusqu’au début de 2026.

Deux navires de recherche seront impliqués comprenant chacun une équipe de 12 scientifiques à bord. La participation de spécialistes africains est aussi prévue.