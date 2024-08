Alain Delon, légende du cinéma français, est mort - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Alain Delon, légende du cinéma français, est mort Publié le dimanche 18 aout 2024 | RFI

© RFI par DR

Alain Delon, légende du cinéma français, est mort

Tweet

Alain Delon s’est éteint à l’âge de 88 ans ce dimanche 18 août dans sa maison de Douchy, ont annoncé ses trois enfants. Né en 1935 à Sceaux, il était venu au cinéma presque par hasard. Son physique d’Apollon et son jeu à l’instinct lui avaient permis de se construire très tôt une légende à travers quelques films mythiques. Profondément marqué par une enfance difficile, il s'était toujours dépeint comme un homme seul malgré son immense popularité et son succès auprès des femmes.



« Je n'ai jamais rêvé de cette carrière, elle est arrivée comme ça. Je n'étais pas fait pour être Alain Delon. J'aurais dû être mort depuis longtemps. Ça s'appelle le destin », ainsi s’exprimait Alain Delon dans un hors-série spécial de Paris-Match qui lui était consacré en janvier 2018, un entretien dans lequel il parlait parfois de lui à la troisième personne. Un tic de langage souvent moqué mais qui, au fond, voulait marquer clairement, de son point de vue, la frontière entre l’acteur et l’individu Alain Delon. Même si lorsqu’il naît à Sceaux, près de Paris, son père biologique est directeur d’une petite salle de cinéma, rien ne prédestinait Delon à faire carrière au grand écran. Absolument rien, si ce n’est un physique qui lui a longtemps valu dans de nombreux pays, dont la France, le statut de « plus bel homme du monde » et qui lui a surtout ouvert les portes des studios de tournage.