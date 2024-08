Recrudescence des accidents de la route: “des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes“ (MITTA) - adakar.com

Recrudescence des accidents de la route: "des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes" (MITTA) Publié le samedi 17 aout 2024

© aDakar.com par BL

Accident de circulation meurtrier survenu à Koumpentoum dans la région de Tambacounda

Koumpentoum, le 17 août 2024 - Un accident de la circulation a causé la mort de 7 personnes, ce samedi 17 août 2024, à Koumpentoum, dans la région de Tambacounda Tweet

Malgré les mesures de prévention et les nombreux appels à la prudence adressés aux usagers de la route, les accidents continuent d'être fréquents et meurtriers. Nous déplorons profondément cette situation et, au nom du Président de la République et du gouvernement, adressons nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés.



Nous rappelons que les causes de ces accidents sont multiples, mais elles sont principalement liées à des comportements humains, tels que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux. Les cinq derniers accidents sont tous attribuables à des erreurs humaines : trois résultent de dépassements irréguliers et dangereux, et deux endormissements au volant.



C'est pourquoi, en parfaite collaboration avec les ministères des Forces armées et de l'Intérieur, nous allons immédiatement intensifier les contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions. Les temps de conduite et de repos seront strictement contrôlés, et des sanctions sévères, allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire, seront infligées aux contrevenants conformément aux textes qui régulent le secteur.



Dorénavant, en cas d'accident grave, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes. A cet égard, nous exhortons les opérateurs de transport à assumer pleinement leurs responsabilités, notamment en veillant scrupuleusement au respect des normes techniques d'exploitation des véhicules, à la formation et à la sensibilisation de leurs employés, ainsi qu'au respect de leurs conditions de travail, en particulier les horaires et la gestion de la fatigue.



Nous avons également donné instruction à nos services d'accélérer les projets liés au nouveau code de la route, à la vidéo-verbalisation, aux centres de formation et d'examen, aux centres modernes de contrôle technique, ainsi qu'à la mise à niveau des routes nationales.



Enfin, nous rappelons aux conducteurs l'obligation de respecter strictement les dispositions du code de la route. Nous invitons tous les usagers à refuser et à dénoncer tout comportement inapproprié des chauffeurs, afin de se protéger et de préserver des vies.



À ceux qui volent régulièrement les panneaux de signalisation sur les routes nationales, nous lançons un appel à la conscience : ces actes mettent en danger la vie de tous, y compris la leur et celle de leurs proches.



Dakar, le 17 août 2024