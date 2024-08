Sénégal : arrestation d’un ressortissant français pour agression sexuelle sur mineurs - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : arrestation d’un ressortissant français pour agression sexuelle sur mineurs Publié le samedi 17 aout 2024 | Beninwebtv.com

© Autre presse par DR

Justice

Tweet

Au Sénégal, un ressortissant français de 73 ans a été interpellé par la police locale suite à de graves accusations de pédophilie.



Placé en garde à vue, l’homme est poursuivi pour des actes de détournement de mineurs, d’attouchements sexuels et d’outrage aux bonnes mœurs. Selon les premières informations, le septuagénaire aurait ciblé des garçons âgés de 10 à 14 ans, qu’il attirait chez lui en leur proposant des baignades dans sa piscine.



C’est un jeune garçon de 12 ans, P. Samba, qui a mis fin à ce calvaire en dénonçant les agissements du Français. En effet, il a affirmé aux enquêteurs avoir été victime à plusieurs reprises des attouchements du septuagénaire. Les témoignages de deux autres garçons, M. Gueye et M. Diallo, ont corroboré les accusations de P. Samba.







De plus, le mode opératoire du présumé pédophile semble bien rodé. Il aurait soudoyé ses jeunes victimes avec de petites sommes d’argent, entre 1000 et 2000 francs CFA, pour les inciter à se taire.



Face à l’ampleur des révélations, la justice sénégalaise a décidé de placer le ressortissant français en détention provisoire. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire qui a suscité une vive émotion au Sénégal.

Commentaires