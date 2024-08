Sénégal : Emmanuel Macron attendu à Dakar - adakar.com

Publié le samedi 17 aout 2024 | Beninwebtv.com

Macron, président de la republique de France

Le président français, Emmanuel Macron, se rendra au Sénégal le 1er décembre 2024 pour prendre part aux festivités de la Journée du Tirailleur, qui coïncideront avec le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais survenu le 1er décembre 1944.



Annoncée dans le quotidien Le Soleil, cette visite officielle a été confirmée par le président Macron lors de son discours à l’occasion du 80e anniversaire du débarquement de Provence. L’événement revêt une importance particulière dans le cadre du renouvellement des relations franco-africaines, mettant en avant un partenariat basé sur la reconnaissance mutuelle.



De plus, cette rencontre pourrait être l’occasion de discuter de l’avenir des relations bilatérales et des enjeux communs entre la France et le Sénégal.