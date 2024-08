Koumpentoum: un accident de la route fait 7 morts et 13 blessés (sapeurs pompiers) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Koumpentoum: un accident de la route fait 7 morts et 13 blessés (sapeurs pompiers) Publié le samedi 17 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Accident de circulation meurtrier survenu à Koumpentoum dans la région de Tambacounda

Koumpentoum, le 17 août 2024 - Un accident de la circulation a causé la mort de 7 personnes, ce samedi 17 août 2024, à Koumpentoum, dans la région de Tambacounda Tweet

Une nouvelle hécatombe sur les routes nationales du Sénégal, dans la région de Tambacounda, ce samedi 17 août 2024, dans la matinée.



Une collision a impliqué deux véhicules de transport en commun, un bus et un mini car de type “Ndiaga Ndiaye“ a eu lieu à Koumpentoum occasionnant 7 morts et 13 blessés dont certains dans un état critique.



En effet, le choc est survenu dans la matinée de ce samedi 17 août 2024. La violence de la collision n’a laissé aucune chance à de nombreux occupants des deux véhicules.



Dès la survenue du choc, les sapeurs-pompiers et les forces de défense et de sécurité, alertés, se sont rapidement déployés sur les lieux de l’accident pour porter les premiers secours aux victimes.



Les dépouilles des personnes décédées ainsi que les 13 blessés dénombrés ont été acheminés dans les structures médicales de la localité de Koumpentoum. Parmi les blessés, 7 sont dans un état critique.



Cet accident survenu à Koumpentoum intervient moins de 48 heures après un autre, plus meurtrier, qui a eu lieu le jeudi 15 août 2024, entre Ndoulo et Khourou Mbacké, dans la région de Diourbel. L’accident avait causé la mort de 9 personnes et occasionné une quinzaine de blessés.



Makhtar C.