Massacre de Thiaroye 44: le professeur Mamadou Diouf porté à la tête du comité de préparation de la commémoration Publié le samedi 17 aout 2024

© aDakar.com

Installation du Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Dakar, le 17 août 2024 - Le Premier ministre Ousmane Sonko a installé officiellement le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye présidé par le Professeur Mamadou Diouf. Tweet

Le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye a été officiellement installé par le Premier Ministre, chef du gouvernement Ousmane Sonko.



C’est le professeur Mamadou Diouf, de Columbia University qui a été choisi pour en assurer la présidence.



Le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye comprend plusieurs membres dont des universitaires émérites tels que Felwine Sarr.



À la cérémonie d’installation tenue à la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye à "rassembler des preuves, des témoignages et des documents pour comprendre pleinement les événements tragiques de Thiaroye".



Proposer des actions qui honoreront la mémoire des victimes et sensibiliseront les générations futures figure aussi sur la feuille de mission du Comité.



En Conseil des ministres en fin juin, le président de la République avait décidé, les besoins de l’organisation du 80e anniversaire du massacre de 1944, de la création d’un "Comité ad hoc chargé des préparatifs de l’événement sera mis en place".



Le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye est composé de représentants des ministères, des institutions de la République, de la société civile et de divers experts, ce comité démontre l’engagement du gouvernement à préserver la mémoire collective.



Le massacre du camp de Thiaroye le 1er décembre 1944 a eu lieu au lendemain de la libération de la France sous le joug nazi. Quelque 1 300 tirailleurs ouest-africains sont rapatriés par l’armée française à Thiaroye, dans un camp militaire de la banlieue de Dakar où ils attendaient de recevoir leurs primes qui ne seront finalement pas versées.



À l’aube du 1er décembre, le camp de Thiaroye sera bombardé par l’armée française faisant des centaines de victimes, sans pour autant que le nombre exact de tirailleurs n’ait été établi de manière officielle.





