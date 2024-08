Sénégal: le gouvernement tente l’apaisement avec les médias après la «journée sans presse» - adakar.com

Cinq choses à savoir sur le Sénégal

Vue générale des journaux en vente dans une rue de Dakar le 16 février 2024. Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé le report de l`élection présidentielle de ce mois-ci, une décision historique qui ouvre un champ d`incertitude pour l`Occident traditionnellement stable. Tweet

Les autorités sénégalaises ont présenté, vendredi 16 août, un nouveau site officiel sur lequel toutes les entreprises médiatiques devront s’inscrire. L’occasion pour le ministre en charge des médias de montrer une volonté d’avancer avec le secteur de l'information, quelques jours seulement après une « journée sans presse » organisée pour dénoncer le comportement des nouvelles autorités.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



Au Sénégal, voilà peut-être de quoi rassurer les médias. L'annonce avait des airs d’opération « apaisement » pour Alioune Sall, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le gouvernement sénégalais va lancer vendredi un nouveau site officiel sur lequel toutes les entreprises médiatiques devront s’inscrire. La plateforme « Déclaration médias du Sénégal » devra permettre, selon les autorités, de réaliser une cartographie du secteur pour mieux le soutenir.



Le tout, deux jours après des déclarations en ce sens du président lors du Conseil des ministres, en écho à une journée sans médias organisée dans le pays, il s’est montré très clair vendredi : « Je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de média que ce soit ».