45% du Fonds d’Appui à la Presse Non Attribués : Le Ministre Alioune Sall Appelle à la Transparence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC 45% du Fonds d’Appui à la Presse Non Attribués : Le Ministre Alioune Sall Appelle à la Transparence Publié le samedi 17 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Alioune Sall, Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Tweet

Lors du lancement de la plateforme « Déclaration Médias au Sénégal » à la Maison de la Presse Babacar Touré, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a révélé que 45% du Fonds d’Appui à la Presse, soit huit cents millions de francs CFA, n’ont pas été attribués à la presse.



Ce fonds, d’un montant total d’un milliard neuf millions de francs CFA, a suscité des inquiétudes quant à sa gestion.



Le ministre Sall a exprimé son mécontentement face à cette situation, soulignant l’importance de la transparence dans la distribution des fonds publics. « On ne peut pas défendre un bilan sans expliquer clairement comment la distribution s’est réellement passée », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité d'une gestion claire et responsable des ressources allouées à la presse, qui proviennent des contribuables sénégalais.



Alioune Sall a annoncé que l’Inspection Générale d’État (IGE) serait chargée de mener les vérifications nécessaires pour clarifier cette situation et garantir une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics.



HB