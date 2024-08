En visite de travail à Dakar : le président Bissau-Guinéen Omaro Sissoko Embal et Bassirou Diomaye Faye consolident les liens - adakar.com

Publié le samedi 17 aout 2024 | aDakar.com

Le Président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, a effectué ce vendredi 16 août 2024, une visite de quelques heures à Dakar, où il s’est entretenu avec son homologue sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye.



Au cours de cette rencontre, les deux chefs d’État ont mis l’accent sur le renforcement des relations séculaires entre leurs deux pays. Les discussions ont porté sur les moyens d’approfondir les liens historiques et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. En plus de ces sujets, les présidents ont également abordé d’autres questions d’intérêt commun, visant à consolider la collaboration bilatérale dans divers domaines.



Cette visite illustre l’engagement des deux nations à maintenir et à développer une coopération étroite, tout en explorant de nouvelles opportunités pour renforcer leur partenariat stratégique.



