Lancement du satellite GAINDESAT-1A: Le président Diomaye Faye salue l’avancé technologique sénégalaise et exprime sa fierté aux ingénieurs - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Lancement du satellite GAINDESAT-1A: Le président Diomaye Faye salue l’avancé technologique sénégalaise et exprime sa fierté aux ingénieurs Publié le samedi 17 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Lancement du satellite GAINDESAT-1A: Le président Diomaye Faye salue l`avancé technologique sénégalaise et exprime sa fierté aux ingénieurs

Tweet

Le président Bassirou Diomaye Faye, a salué le grand pas du Sénégal vers la souveraineté technologique ce vendredi 16 août 2024, dans un post sur sa page facebook, à l’issue de la mise orbite du satellite GAINDESAT-1A depuis la base de Vanderberg en Californie.



"Le Sénégal entre aujourd’hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite, GAINDESAT-1A, à 18h56 précises depuis la base de Vandenberg en Californie.

Fruit de 5 années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique", a écrit le chef de l’Etat



Aussi, il a exprimé toute sa fierté et sa reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible.



Rappelons que, Gaindesat est chargé de missions cruciales pour le développement du Sénégal. Parmi ses principales missions, on compte la collecte de données pour diverses agences étatiques, notamment : La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) : Gaindesat fournira des données précieuses pour mieux gérer les ressources en eau du pays. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) : Le satellite aidera à améliorer les prévisions météorologiques et la sécurité aérienne. L’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC) : Gaindesat contribuera à la surveillance et à la gestion des lacs et cours d’eau du Sénégal.



HB