Développement Technologique Africain : le Sénégal lance son premier satellite - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Développement Technologique Africain : le Sénégal lance son premier satellite Publié le samedi 17 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Développement Technologique Africain : le Sénégal lance son premier satellite

Tweet

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans son développement technologique en lançant avec succès son tout premier satellite, Gaindesat, ce vendredi 16 août 2024 à 18h45, a-t-on appris de RTS.



Le satellite a été mis en orbite par une fusée Falcon 9 depuis Vandenberg, Californie, aux côtés de 115 autres mini satellites et cubesats. Conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier (CSUM), Gaindesat marque l’entrée du Sénégal dans le domaine de l’espace et fait du pays le deuxième État francophone subsaharien, après Djibouti, à posséder un satellite.



Gaindesat a pour mission de fournir des données essentielles à plusieurs agences étatiques sénégalaises. Il aidera notamment la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) dans la gestion des ressources hydriques, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans l’amélioration des prévisions météorologiques et la sécurité aérienne, ainsi que l’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC) dans la surveillance des plans d’eau du pays.



Ce lancement représente non seulement une avancée significative pour le Sénégal mais également une source de fierté pour tout le continent africain, en positionnant le Sénégal comme un acteur majeur dans le secteur spatial. Les autorités sénégalaises et les ingénieurs impliqués se réjouissent de cette réussite, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’innovation technologique et la gestion des ressources naturelles du pays.



HB