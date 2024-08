Football: les clubs engagés dans les phases préliminaires des compétitions interclubs recevront une dotation financière de plus de 29 millions de Francs CFA (CAF) - adakar.com

Football: les clubs engagés dans les phases préliminaires des compétitions interclubs recevront une dotation financière de plus de 29 millions de Francs CFA (CAF) Publié le vendredi 16 aout 2024

Les clubs participant aux phases préliminaires de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies recevront 29 837 250 Francs CFA chacun selon une note consultée par Abidjan.net ce vendredi 16 août 2024.



Cette dotation conformément à la politique du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe vise à améliorer les compétitions de clubs et de fournir plus d'aide financière à ces derniers.



Selon les responsables de la CAF, cette mesure importante de l'institution répond aux préoccupations de longue date des clubs concernant les frais de déplacement et les coûts logistiques liés à leur participation aux compétitions interclubs. Ce coup de pouce financier pour les participants au tour préliminaire complète la structure existante des dotations financières pour les phases ultérieures des deux compétitions. ''Cette mesure devrait inciter davantage de clubs à participer aux compétitions continentales et relever le niveau général du football de club en Afrique.'', souligne la note d'information.

''C'est la première fois que la CAF offre une dotation financière aux clubs à ce stade de la compétition. Auparavant, les clubs devaient atteindre les phases de groupe pour être éligible au partage du prix global.'', ajoute le communiqué.



Au cours des deux dernières années, l'Exécutif de la CAF a considérablement augmenté ses investissements dans le football de club africain. Ainsi, le vainqueur de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies empoche desormais 2 386 958 400 Francs CFA contre 1 491 862 500 Franc CFA en 2022. Le vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies empoche désormais plus de 1 491 862 500 Franc CFA contre 716 094 000 Franc CFA en 2022. L'année dernière, les clubs ont bénéficié de l'injection financière de l’African Football League (AFL) qui a offert une dotation de 4 773 916 800 Franc CFA.



Le premier tour préliminaire commence avec des matches aller prévus entre le 16 et le 18 août, suivis des matches retour du 23 au 25 août 2024. Le deuxième tour préliminaire aura lieu en septembre, les vainqueurs de ces confrontations seront qualifiés pour la phase de groupes.



Cyprien K.