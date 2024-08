Pour les 80 ans du massacre de Thiaroye, une association de tirailleurs espère la venue d’Emmanuel Macron au Sénégal le 1er décembre - adakar.com

Pour les 80 ans du massacre de Thiaroye, une association de tirailleurs espère la venue d'Emmanuel Macron au Sénégal le 1er décembre Publié le vendredi 16 aout 2024 | RFI

Communiqué conjoint suite à l`entretien entre les présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Bassirou Diomaye Faye

Il n'est pas impossible que le président français Emmanuel Macron soit invité par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie des 80 ans du massacre de Thiaroye, prévue le 1er décembre 2024. Et il n'est pas impossible que le président français accepte l'invitation. C'est du moins ce qu'espère Aïssata Seck, qui préside en France l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Hier, elle assistait dans le sud de la France à la cérémonie des 80 ans du débarquement de Provence. Elle témoigne à Christophe Boisbouvier.



RFI : « Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples et des tirailleurs », a déclaré le président camerounais Paul Biya jeudi 15 août à Boulouris. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?



Aïssata Seck : Évidemment, je partage ce point de vue, parce que ce sont des faits historiques. Donc évidemment que sans la présence des soldats issus des anciennes colonies, il n'y aurait pas eu de victoire des Alliés.