Assemblée nationale: le président Amadou Mame Diop a reçu ses prédécesseurs au perchoir Publié le vendredi 16 aout 2024

Assemblée nationale: le président Amadou Mame Diop a reçu ses prédécesseurs au perchoir

Le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop a reçu ses prédécesseurs au perchoir de l'Assemblée nationale.



Il s'agit des anciens présidents de l'institution parlementaire Cheikh Abdel Khadre Cissokho, Pape Diop et Moustapha Niasse.



La visite de courtoisie de ses trois anciens présidents de l'Hémicycle a été mise à profit par le président Amadou Mame Diop pour évoquer les questions d’intérêt national et la vie parlementaire.



"J'ai exprimé à mes prédécesseurs mon profond respect ainsi que ma gratitude pour cette visite qui témoigne de leur estime", a souligné le président Amadou Mame Diop.



En effet, les députés de l'Assemblée nationale ont été convoqués, ce vendredi, pour examiner la proposition de loi n°10/2024 modifiant et complétant la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Makhtar C.