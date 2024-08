SENEGAL-PRESSE-REVUE / Le bilan de l’accident de Khourou Mbacké et l’appel du chef de l’Etat à la une des journaux - adakar.com

SENEGAL-PRESSE-REVUE / Le bilan de l'accident de Khourou Mbacké et l'appel du chef de l'Etat à la une des journaux
Publié le vendredi 16 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Accident sur la route de Nioro

Le bilan de l’accident de la route survenu à Khourou Mbacké, dans le département de Mbacké et l’appel du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye à un dialogue ‘’rénové’’ avec la presse nationale sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Une collision entre un camion et un minicar survenue jeudi dans l’après-midi, à hauteur du village de Khourou Mbacké, dans le département de Diourbel, a fait neuf décès et plusieurs blessés. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel et l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, a appris l’APS de source sécuritaire.



‘’9 morts et plusieurs blessés dans un accident’’, titre Vox Populi, précisant que ‘’l’horreur est survenue entre Ndoulo et Khourou Mbacké : un camion emboutit un car, 6 morts sur le coup, 3 autres un peu plus tard’’.



Le journal ajoute que ‘’la majorité des décédés sont originaires de Diourbel. Les passagers revenaient de funérailles à Touba’’.



‘’Huit morts et 15 blessés dans un accident sur la route de Touba’’, écrit en une Le Soleil, indiquant que ce ‘’violent accident survenu hier sur la route de Touba, a occasionné huit décès et 15 blessés’’. ‘’Cet événement malheureux survient à une semaine du Magal de Touba’’, déplore le quotidien national.



‘’Accident tragique sur l’axe Diourbel- Mbacké : 9 morts dont 6 sur le coup enregistrés’’, selon Libération. ‘’Neuf morts dans un accident à Mbacké’’, met en exergue à son tour WalfQuotidien.



L’Observateur indique que ‘’le bilan de l’accident est très lourd avec 23 victimes dont neuf décès et 13 blessés graves et un léger’’, donnant ‘’la liste des victimes de l’accident qui a fait 9 victimes’’.



Les quotidiens du jour se sont également intéressés à l’appel du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, en Conseil des ministres pour un dialogue ”rénové” avec la presse nationale au lendemain de la journée sans presse décrétée, le 13 août 2024, par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal (CDEPS).



‘’Crise de la presse : le dialogue à la une’’, affiche à sa une Bès Bi. Le journal indique que ‘’c’est le paragraphe qui a été peut-être le plus partagé du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024’’.



‘’Le président Faye a appelé à un dialogue rénové avec la presse et souligné que le secteur mérite une attention particulière du gouvernement. Une réaction au lendemain de la journée sans presse largement suivie. Les patrons affichent le sourire mais semblent encore prudents’’, écrit la publication.



‘’Bras de fer presse-Etat : un parfum de dégel’’, note Sud Quotidien. ”Le mouvement d’humeur des acteurs des acteurs et professionnels des médias sénégalais, manifesté par une journée sans presse, initiée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal (CDEPS) et largement suivie, le mardi 13 août dernier, semble recevoir une oreille attentive du côté des autorités étatiques’’, rapporte le journal.



‘’En Conseil des ministres au Palais de la République, le mercredi 14 août 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à un dialogue rénové avec la presse nationale, convaincu que la situation générale de la presse mérite une attention particulière du Gouvernement et des mesures de redressement appropriée’’, fait savoir Sud.



‘’Bass, en père de la Nation’’, titre Source A. ’’Le président de la République a réagi suite à la journée sans presse observée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (CDEPS) à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi. Face aux membres de son gouvernement, le chef de l’Etat se dit ouvert à un dialogue avec les acteurs, avant de donner des instructions fermes au ministre de la Communication pour l’application intégrale du Code de la presse’’, écrit la publication.



EnQuête annonce que le patronat se réunit aujourd’hui après la journée sans presse. ‘’Après la journée sans presse, le patronat se réunit ce vendredi autour du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (CDEPS) pour évaluer le premier plan d’action exécuté cette semaine, pour protester contre les mesures asphyxiantes prises par l’Etat à son encontre’’, mentionne le journal.



