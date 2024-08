Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye appelle à des « mesures de redressement appropriées » pour la presse nationale - adakar.com

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye appelle à des « mesures de redressement appropriées » pour la presse nationale Publié le vendredi 16 aout 2024 | Jeune Afrique

Au lendemain d’une grève des médias, qui estiment que leur liberté d’expression est menacée, le président sénégalais a déclaré dans un communiqué que « la situation générale de la presse nationale mérite une attention particulière », sans apporter plus de précisions.



Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé le 14 août à des « mesures de redressement appropriées » de la presse nationale, selon un communiqué des autorités, au lendemain d’une grève des médias pour décrier des mesures fiscales et économiques attribuées à son gouvernement.



« Appelant à un dialogue rénové avec la presse nationale », le chef de l’État « a relevé que la situation générale de celle-ci mérite une attention particulière du gouvernement et des mesures de redressement appropriées », peut-on lire dans le communiqué publié après une réunion du gouvernement, le 14 août.