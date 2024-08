Diourbel: un accident de la route fait 8 morts et une quinzaine de blessés - adakar.com

© aDakar.com

Un nouvel accident tragique est survenu ce jeudi 15 août 2024 entre Ndoulo et Khourou Mbacké, dans la région de Diourbel, occasionnant des morts et de nombreux blessés.



L’accident meurtrier a eu lieu en fin d’après-midi et a impliqué un véhicule de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye" et un camion.



Le choc frontal a fait 6 morts sur le coup et 17 blessés dont certains très graves.



Quelques heures après, deux autres décès parmi les blessés qui étaient évacués dans les structures sanitaires seront confirmés portant le total des victimes tuées à 8.



Le camion impliqué dans l’accident de la route serait d’immatriculation étrangère.



Lors de la dernière réunion interministérielle consacrée au transport et présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la semaine dernière, plusieurs séries de mesures avaient été annoncées.



D’ailleurs le chef du gouvernement Ousmane Sonko avait indiqué que désormais, après chaque accident de la route, les responsabilités seraient situées.



Makhtar C.