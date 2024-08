Football/ Après avoir inhalé du gaz hilarant : Tottenham suspend Yves Bissouma pour le déplacement à Leicester - adakar.com

Football/ Après avoir inhalé du gaz hilarant : Tottenham suspend Yves Bissouma pour le déplacement à Leicester

Yves Bissouma, Footballeur

L'administration de Tottenham Hotspur a décidé de suspendre Yves Bissouma pour le match de Premier League prévu ce lundi 19 août prochain contre Leicester City, suite à la diffusion d'une vidéo montrant le milieu de terrain malien inhalant du gaz hilarant.



L'annonce a été faite par l'entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, lors d'une conférence de presse ce jeudi.



« Nous avons suspendu Bissouma pour le match de lundi. Il doit rétablir la confiance entre lui et moi ainsi qu'entre lui et le groupe. La porte lui est ouverte, mais le comportement est crucial », a déclaré Postecoglou.



La saison de Premier League débute avec un choc contre les champions de Championship en titre, et cette situation tombe à un moment délicat pour le club. Postecoglou aurait préféré éviter cette controverse alors que l'équipe se prépare pour le début de la saison.



