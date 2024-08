Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre Abdoulaye Diop pour discuter de la situation économique de l’UEMOA et des plans stratégiques futurs - adakar.com

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre Abdoulaye Diop pour discuter de la situation économique de l'UEMOA et des plans stratégiques futurs Publié le jeudi 15 aout 2024

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre Abdoulaye Diop pour discuter de la situation économique de l`UEMOA et des plans stratégiques futurs

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré dans la soirée de ce mercredi 14 août 2024, Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette rencontre a été l'occasion pour Diop de faire le point sur la situation économique actuelle de l'union sous-régionale.



Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont abordé divers sujets cruciaux, notamment le plan stratégique 2030 de l'UEMOA ainsi que la vision 2040 pour l'avenir de l'organisation économique et monétaire. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à renforcer l'intégration économique et à promouvoir le développement durable au sein de la sous-région.



Le Président Faye et Abdoulaye Diop ont également examiné les défis économiques actuels auxquels l'UEMOA est confrontée, et ont discuté des stratégies pour atteindre les objectifs fixés dans les plans stratégiques à long terme.



